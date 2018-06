Deel dit artikel:











Conflict dendert voort, streekvervoer gaat weer plat

Werknemers in het streekvervoer leggen vanaf komende maandag in het hele land het werk neer. Volgens vakbond FNV is de staking voor onbepaalde tijd. Het CNV stelt dat het om drie dagen gaat.

In de regio Rijnmond rijden streekbussen van RET, Arriva, Connexxion en Qbuzz niet. Van RET rijdt het stadsvervoer wel gewoon. Deze chauffeurs vallen onder een andere cao. De buschauffeurs en het regionaal treinpersoneel liggen al langer overhoop met de werkgevers. Ze eisen meer loon en een lagere werkdruk. "Het liefst willen we zo snel mogelijk een einde aan dit conflict. Maar wel met goede afspraken, waar de chauffeurs tevreden over kunnen zijn", zegt onderhandelaar Hanane Chikhi van CNV Vakmensen. Het is dit jaar de vierde staking in onze regio. Begin januari, eind april en eind mei reden de streekbussen van RET, Arriva en Connexxion Qbuzz ook al niet in onze regio.