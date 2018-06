Deel dit artikel:











Moeder gedode Diego laat ballonnen op bij rechtbank Foto: Paul Verspeek

Kort voor aanvang van het proces tegen haar ex-man heeft de moeder van het Dordtse jongetje Diego rood-witte ballonnen opgelaten bij de rechtbank in Rotterdam. Het jochie, dat in maart vorig jaar dood werd aangetroffen in zijn vaders huis, was fan van Feyenoord.

De vader van Diego staat dinsdag en donderdag terecht voor het wurgen van zijn zoontje.

Marcel S. ontkent. Op de hals en onder de nagels van Diego is echter zijn dna gevonden. De vader schreef ook een afscheidsbrief, die later werd gevonden bij zijn ouders. Daarin stond dat het "allemaal beter was zo" en "dat Diego ook mee wilde". Marcel S. zou verslaafd zijn geweest aan alcohol en drugs. Hij stal volgens justitie geld bij familie, bekenden en de voetbalvereniging, waar hij ooit in het eerste elftal speelde. Zijn gedrag was voor zijn vrouw reden om te scheiden.