'Meer Roemeense prostituees in Rotterdam'

In Rotterdam werken steeds meer Roemeense vrouwen in de illegale prostitutie. Het aantal Poolse dames neemt juist af. Dat concluderen onderzoekers van de Erasmus Universiteit.

De illegale prostituees werken vaak in goedkope woonhuizen. Daarbij voeren Turkse pooiers op de achtergrond de regie. Zij zijn volgens de onderzoekers moeilijk te achterhalen, omdat ze hun naam niet in de administratie laten opnemen.

Volgens de onderzoekers heeft de Rotterdamse politie te weinig capaciteit om de illegale prostitutie goed aan te pakken. Dat zoiets wel zin heeft, blijkt volgens hen uit het verhaal van Schiedam.

Toen daar hard tegen illegale bordelen werd opgetreden, weken veel pooiers uit naar Rotterdam, het zogeheten 'waterbedeffect'.

Het rapport over Oost-Europese migranten in Rotterdam wordt woensdag besproken in de gemeenteraad.