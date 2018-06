Deel dit artikel:











Maak Kanker Kansloos - Daniel den Hoed naar het Erasmus MC Sander de Kramer

Een programma met Sander de Kramer, volledig in het teken van de actie Maak Kanker Kansloos! In deze aflevering nemen de medewerkers van de oude Daniel den Hoed ons mee in de wereld van de verpleging en krijgen we een unieke rondleiding van professor dokter Stefan Sleijfer in de nieuwe locatie in het Erasmus MC. Kijk deze week iedere dag om 17.20 uur (ieder uur herhaald) naar het actie magazine Maak Kanker Kansloos!