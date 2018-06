Deel dit artikel:











Stiptheidsacties in Erasmus MC Operatie

Er komen binnenkort stiptheidsacties in het Erasmus MC in Rotterdam. Een ultimatum van de vakbonden voor meer loon en een lagere werkdruk is dinsdagochtend verlopen.

"Het getuigt van weinig respect dat de werkgevers hun medewerkers geen fatsoenlijke loonsverhoging gunnen en niet met concrete plannen voor de aanpak komen voor de hoge werkdruk komen", zegt een woordvoerder van de FNV. In alle acht de universitair medische centra (UMC’s) zijn actiecomités opgericht die de acties voorbereiden. "Medewerkers die meedoen zullen geen extra diensten, overwerk en verschoven diensten meer verrichten en alle pauzes nemen waar ze recht op hebben. Uit deze acties zal blijken dat het werk momenteel met te weinig collega’s wordt gedaan'', laat FNV weten. Werkgeversorganisatie NFU deed eerder een loonbod van structureel 6,3 procent over drie jaar. De bonden vinden dit onvoldoende