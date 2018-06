Werkstraf voor voetballer SC Feyenoord na vondst kilo coke

Een 32-jarige Rotterdammer moet een werkstraf van 240 uur uitvoeren. Volgens de rechtbank was de voetballer van SC Feyenoord betrokken bij het vervoer van een kilo cocaïne.

De twee andere verdachten waren een Dordts stel. De 30-jarige man kreeg drie maanden gevangenisstraf. Hij kon na aftrek van het voorarrest weer naar huis. Zijn zwangere vriendin, een 31-jarige Dordtse, werd vrijgesproken van het drugsvervoer.

Alles gebeurde op 13 maart van dit jaar . Agenten waren in verband met drugshandel op de Kop van Zuid bezig met observaties. Zij zagen hoe de auto van de Dordtenaren de parkeergarage bij de woning van de Rotterdammer inreed.

Volgens het stel zat de Rotterdammer toen al in de auto. Hij zou in de Dordtse Wielwijk zijn ingestapt. De voetballer beweerde dat hij pas thuis instapte om naar zijn moeder in Dordrecht te worden gebracht.

Terwijl zij in de parkeergarage in de Kop van Zuid waren, maakte de Rotterdammer contact met de inzittenden van een andere auto op straat. Die wagen reed vervolgens met zijn hulp de garage binnen. Even later reden beide auto's weer uit de garage.

Drugszaken

De agenten kenden de tweede auto. Die had volgens hen met drugszaken te maken. Zij zagen er voldoende reden voor om beide wagens even later aan de kant te zetten. De auto van de Dordtenaren werd op de A16 aan de kant gezet.

In de tweede auto op de Beijerlandselaan werd 22 duizend euro gevonden. Volgens de officier van justitie een duidelijk signaal dat de cocaïne was verhandeld.

Alle schuld

De politie vond de kilo cocaïne in de auto uit Dordrecht. De 30-jarige Dordtenaar nam alle schuld op zich, bleek tijdens de zitting, ook al wist hij dat de cocaïne vermoedelijk niet van hem of zijn vriendin was. Verder wilde de Dordtenaar uit angst voor represailles niets zeggen.

In het huis van zijn vriendin en hem vond de politie bijna duizend mdma-pillen ('voor privé-gebruik') en ook nog eens 34 gram coke. Daarbij troffen ze ook nog een weegschaal met cocaïneresten aan.

De Dordtse burgemeester wilde hun woning in de wijk Dubbeldam sluiten, maar had daar alsnog van afgezien.

Paniek

De Rotterdammer wist niet wat de cocaïne in de auto deed. Volgens hem brak er paniek uit toen de auto door de politie tot stoppen werd gebracht. Hij moest van de Dordtenaar de drugs verstoppen. Toen had hij door dat het mis was.

De officier van justitie geloofde de verhalen niet en eiste tegen drie verdachten onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van zeven tot veertien maanden. De rechtbank hield rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachten. Daarbij speelde de zwangerschap van de Dordtse een belangrijke rol.

XerxesDZB, ASWH en Spijkenisse

De rechtbank zag weinig heil in de uitleg van de 32-jarige voetballer, oud-speler van onder meer XerxesDZB, ASWH en Spijkenisse. Maar aangezien het zijn eerste fout was en hij zijn leven met een gezin en een baan aardig op de rails heeft, werd hem de taakstraf opgelegd.