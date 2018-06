Coremans transfervrij naar Sparta; Verrips vertrekt

Tim Coremans maakt transfervrij de overstap naar Sparta. De doelman komt transfervrij over van ADO Den Haag. Tegenover de komst van Coremans staat het vertrek van keeper Michael Verrips, die naar de Belgische eerste divisionist KV Mechelen verhuist.

Coremans is geen onbekende in onze regio. Hij speelde in het verleden op huurbasis bij FC Dordrecht. Verder stond de Brabander onder contract bij Cambuur en NAC Breda.

Verrips tekent een contract voor drie jaar bij KV Mechelen. Hij was afgelopen seizoen op huurbasis actief bij MVV in de Jupiler League. Voor die club speelde de doelman 38 duels. In zijn eerste jaar bij Sparta, in het seizoen 2016/2017, kwam Verrips tot één eredivisiewedstrijd.