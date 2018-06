Burgerhulpverlener spreekt met nabestaanden na reanimatie

De vader van Esther Vermoen uit Zwijndrecht overleed in februari door een hartstilstand. Een week nadat dat gebeurde, zocht zij via een speciale site contact met de burgerhulpverlener die haar vader heeft proberen te reanimeren. “Iemand doet alles om het leven van mijn vader te redden, dan is het toch wel zo respectvol om hem daarna te bedanken voor zijn inzet?”

Wie als burgerhulpverlener bij een reanimatie betrokken is, krijgt sinds een paar jaar ter plekke een polsbandje ‘omgeklikt’ door het ambulancepersoneel. De patiënt krijgt een soortgelijk bandje om de pols of de enkel, of het wordt in huis achtergelaten. Met dat bandje is het mogelijk om daarna contact te zoeken tussen de persoon die gereanimeerd is, of de familie, en degenen die te hulp schoten.

Het doel is om de psychische verwerking te vergemakkelijken én horen hoe het afgelopen is. Door de privacyregels kreeg een redder in nood vroeger niet te horen of de patiënt het gehaald had. In de regio Rijnmond is er nu zes keer een match geweest tussen burgerhulpverleners en slachtoffers of hun familie. Eén van die matches was tussen de familie Vermoen en Leander Huffnagel.

Elk moment

De 26-jarige Zwijndrechter staat als hulpverlener ingeschreven via de site HartveiligWonen en kan daardoor elk moment worden opgeroepen als er in zijn omgeving een mogelijke hartstilstand wordt gemeld.

“Ik kwam die avond tegelijk met de politie aan bij de woning. Samen zijn we naar binnen gegaan en om beurten zijn we meneer gaan reanimeren", aldus Huffnagel. In zijn geval bracht de politie hem kort na de – helaas niet geslaagde – reanimatie thuis een polsbandje langs. “Ik heb me de volgende dag bekendgemaakt op de site”

Hij vond het belangrijk om nabestaanden naderhand de mogelijkheid te geven, als daar behoefte aan is, om contact met hem te zoeken. “Ik kan me voorstellen dat het voor de familie bij de verwerking helpt wanneer je kunt praten met iemand die erbij was toen het allemaal gebeurde.”

Esther Vermoen registreerde zich op de site zodra het afscheid van haar vader achter de rug was en zag dat er daardoor een ‘match’ ontstond. "Ik had de behoefte om bedankt te zeggen."