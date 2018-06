Wie sloeg 85-jarige man uit Zwijndrecht op zijn hoofd?

De recherche in Dordrecht doet onderzoek naar de mishandeling van een 85-jarige man uit Zwijndrecht. Zij is daarvoor op zoek naar getuigen.

Op 15 juni sloeg een onbekende dader het slachtoffer meermalen met een voorwerp op het hoofd. Dit gebeurde in een verpleeghuis.

Het slachtoffer liep behoorlijke hoofdwonden op en moest naar het ziekenhuis om behandeld te worden. Volgens de politie zou sprake zijn van een gerichte actie. Of sprake is van een overval of van bijvoorbeeld een ruzie, kan de politie nog niet zeggen.

Signalement

De vermoedelijke dader draagt een bril, is kalend en droeg op de dag van de mishandeling een korte broek over de knie en schoenen met witte zolen. Verder droeg hij bij binnenkomst in het verpleeghuis een pet en jas. Bij vertrek had hij geen pet meer op en had hij zijn jas los bij zich.

Mensen die meer weten, worden door de politie verzocht om contact op te nemen. Dat kan door te bellen naar 0900 - 8844 en te vragen naar de recherche van Dordrecht. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800 - 7000.