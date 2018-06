Dertigduizend taxichauffeurs krijgen meer loon. Hun lonen gaan in twee jaar tijd met 4 procent omhoog. Vakbond CNV heeft daarover aan akkoord gesloten met taxibedrijven.

Er zijn ook afspraken gemaakt over de pauzes van taxi- chauffeurs. Zo hoeven ze thuis niet meer continu hun telefoon in de gaten te houden voor een oproep.



De nieuwe CAO moet volgend jaar in gaan.