Personeel Erasmus MC gaat actievoeren Erasmus MC Ziekenhuis (Foto: Tom van Vark)

Er komen stiptheidsacties in het Erasmus MC in Rotterdam. Een ultimatum van de vakbonden voor meer loon en een lagere werkdruk is dinsdagochtend verlopen.

Samen met vakbond FNV eisten 60 duizend werknemers van verschillende academische ziekenhuizen in Nederland loonverhogingen voor alle medewerkers en afspraken over de aanpak van de werkdruk. De FNV laat weten teleurgesteld zijn dat er niet op de eisen worden ingegaan. "Het getuigt van weinig respect dat de werkgevers hun medewerkers geen fatsoenlijke loonsverhoging gunnen en niet met concrete plannen voor de aanpak van de hoge werkdruk komen", zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. In alle acht de universitair medisch centra (UMC), waaronder het Erasmus MC, worden de stiptheidsacties voorbereid. Medewerkers die meedoen aan de stiptheidsacties zullen geen extra diensten, overwerk of verschoven diensten meer draaien. Daarnaast nemen ze alle pauzes waar ze recht op hebben. Wanneer de stiptheidsacties beginnen is nog niet bekend.

