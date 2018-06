Deel dit artikel:











Onderzoeksraad bekijkt veiligheid IJsselland Ziekenhuis

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de digitale veiligheid van alle Nederlandse ziekenhuis. Aanleiding hiervoor is een storing in onder meer het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel.

"De Onderzoeksraad wil deze voorvallen onderzoeken met het oog op het waarborgen van de patiëntveiligheid'', aldus de organisatie. Daarbij kijken de onderzoekers vooral naar hoe ziekenhuizen storingen en misbruik van informatietechnologie proberen te voorkomen. Ook wordt gekeken in hoeverre zij voorbereid zijn om de gevolgen daarvan te beperken. De storing van het computersysteem op 3 juni begon 's nachts en was rond 13:30 uur voorbij. "Het geheel was instabiel en op een gegeven moment vielen ook delen uit", zei bestuursvoorzitter Van Wijk. "We hebben daarna ook zelf apparaten uitgezet zodat we zeker wisten dat alles netjes in orde zou blijven.'' Bericht gaat verder onder de video

Aantal patiënten moesten naar ander ziekenhuis

Door de computerstoring in het Capelse ziekenhuis konden op 3 juni geen mensen worden geopereerd en geen bevallingen worden begeleid. Een paar patiënten moesten naar een ander ziekenhuis worden gebracht. Behalve de ICT-storing in het IJsselland Ziekenhuis, waren er onlangs ook problemen bij het Radboudumc in Nijmegen en waren verschillende ziekenhuizen de afgelopen jaren doelwit van ransomware-aanvallen. Lees ook: Computerstoring in IJssellandziekenhuis voorbij