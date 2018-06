Deel dit artikel:











Rijnmond Nu en route: Ontdek Westvoorne!

De ploeg van Rijnmond Nu is neergestreken in de gemeente Westvoorne aan het Oostvoornse meer. Ruud de Boer bespreekt met de bewoners niet alleen wat er allemaal voor moois te doen is, ook de burgemeester van Westvoorne is te gast. Hij noemde het ooit een buitenkans om burgemeester te worden van deze mooie plek in onze regio. Waarom? Dat hoor je tussen 16 en 19 uur op Radio Rijnmond!

Geschreven door Ruud de Boer

