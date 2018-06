Uit sloot geredde egels maken het goed

De twee egels die zich middenin een sloot in Schiedam op een nest van meerkoeten hadden verschanst, maken het goed. Over een paar weken kunnen ze de Egelopvang in Papendrecht weer verlaten.

De twee egels moesten maandag door de brandweer worden gered, omdat ze vanuit de sloot aan de Thorbeckesingel nergens de kant meer op konden. Die was waarschijnlijk te hoog.

De twee mannetjes-egels hebben waarschijnlijk besloten maar rustig op het nest te blijven. Anders zouden ze waarschijnlijk verdrinken.

De sloot in

Een bizar gezicht, vindt Ferry van Jaarsveld van de Egelopvang Zuid-Holland Zuid, waar de dieren nu worden verzorgd. "Egels leven solitair en zeker in deze tijd van paren zullen de mannetjes elkaar achterna zitten om hun territorium af te bakenen", legt Van Jaarsveld uit.

Dat is mogelijk wel een van de redenen waarom ze in de sloot beland kunnen zijn. "Ze hebben elkaar misschien achternagezeten", verklaart Ferry van Jaarsveld.

"Gek genoeg hebben ze allebei een plek op hun hoofd waar de stekels zijn afgebroken. Dat duidt op een aanrijding, waarschijnlijk met een fiets of een scooter", zegt de medewerker van de Egelopvang in Papendrecht. "Je weet niet of beiden tegelijk zijn geraakt, maar mogelijk zijn ze daarna het water in gerend."

Goede zwemmers

Een andere reden kan zijn dat de egels toevallig allebei op het nest zijn afgegaan om de eieren uit het nest op te eten. "Egels zijn alleseters. Het zijn ook nog eens heel goede zwemmers", zegt van Jaarsveld.

Dat ze daarna de kant niet meer op konden komen is een probleem waar de Egelopvang wel vaker mee geconfronteerd wordt. "In de zomer zoeken egels vaker het water op. Maar op steeds meer plekken, bijvoorbeeld in steden, zijn de waterkanten te hoog en te steil", zegt Ferry.

Meer natuurlijke oevers

Dat gebeurt ook bij vijvers die door particulieren zijn aangelegd in hun tuin. Als er te weinig water in staat, kunnen egels zich daar ook niet meer uit redden.

De medewerker van de Egelopvang Zuid-Holland Zuid pleit voor meer natuurlijke oevers. Die lopen schuin af en hebben een natuurlijke begroeiing. Daardoor kunnen egels, maar ook eendenkuikens, zichzelf weer redden, in plaats van te moeten wachten op de brandweer.