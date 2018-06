Deel dit artikel:











Hoogbejaarde scootmobieler in elkaar geslagen Foto: politie

Een 81-jarige man in een scootmobiel is zwaar toegetakeld toen hij een gevallen scooterrijder te hulp wilde schieten. Dat gebeurde zondagochtend vroeg in de Dorpsstraat in Bergschenhoek.

Kort na 06:00 uur zag de bejaarde man de bestuurder op de grond liggen. Hij vroeg of het goed ging met de 31-jarige man uit Berkel en Rodenrijs, die de aandacht voor zijn welzijn beantwoordde met een aantal klappen. Hij takelde de hoogbejaarde zo toe, dat die uit zijn scootmobiel viel. Daarna ging de man ervandoor. Agenten gaven eerste hulp aan het slachtoffer en gingen daarna achter de dader aan. Met hulp van getuigen konden ze de 31-jarige man later aanhouden. De bejaarde man is naar het ziekenhuis vervoerd. Het gaat volgens de politie naar omstandigheden goed met hem. In alle tumult werd de scootmobiel enige tijd onbeheerd achtergelaten op straat. Na terugkomst van de agenten bleek het voertuig gestolen te zijn.