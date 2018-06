Deel dit artikel:











Maak Kanker Kansloos - Het laboratorium Maak Kanker Kansloos

In deze aflevering van het speciale actie magazine Maak Kanker Kansloos met Sander de Kramer, nemen we onder meer een kijkje in het laboratorium van het Erasmus MC.

Kijk deze week iedere dag naar Maak Kanker Kansloos, een uitzending speciaal in het teken van de campagne voor het Daniel den Hoed fonds. Doneer ook! Op: www.maakkankerkansloos.nl