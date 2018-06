Oproep aan college Rotterdam: pak schulden radicaal aan

"60 procent van de 75 duizend inwoners van de Rotterdamse wijk Feijenoord heeft last van schulden, die ze niet zelf meer aankunnen", zegt Jelle van der Molen, wijkregisseur voor Humanitas in Afrikaanderwijk. Daarom moet de aanpak van schulden volgens hem radicaal anders.

Hij doet zijn oproep aan het nieuw te vormen college van Rotterdam, dat een Deltaplan Schulden wil opstellen. "Die naam zegt al dat het radicaal anders moet. Hoe we het nu aanpakken werkt niet afdoende, want 40 procent van de mensen die geholpen worden met schulden valt binnen vijf jaar terug", zegt Van der Molen.

Sinds een half jaar coördineert Humanitas het welzijnswerk in Afrikaanderwijk. "Daarin is schulden een van de belangrijkste problemen", zegt hij. Een van de vrijwilligers van Humanitas is Margreet Doorzon. Zij kwam in de schulden terecht toen haar kledingwinkel failliet ging.

Taboe

Er rust een groot taboe op het hebben van schulden, zegt Doorzon. Daarom stappen veel mensen niet naar de instanties. "Ik deed dat wel op het moment dat ik mijn post niet meer open durfde te maken. Toen werd ik bang dat er deurwaarders zouden komen en ik mijn huis kwijt zou raken, terwijl ik nog jonge kinderen had."

Ze trok de stoute schoenen aan en stapte naar de schuldsanering. "Ik stopte al mijn post in een tasje en ging er naar toe. Dan stap je binnen en voel je de ogen op je gericht. Je ziet de mensen denken 'jij ook hier. Dan voel je wel schaamte."

Budgettraining

Na drie jaar was Doorzon schuldenvrij en volgde ze een budgettraining, om niet terug te vallen in schulden. "Margreet is iemand die op tijd om hulp heeft gevraagd. Dat is vaak het probleem", zegt Van der Molen van Humanitas.

Daarom hoopt hij dat een nieuw college inzet op het vroeg signaleren van schulden en werkt aan het voorkomen van schulden.

Humanitas organiseert in Feijenoord het Infoplein, waar bewoners met hun post naartoe kunnen komen. "Daarmee werken we al aan het snel signaleren van problemen. Bij Infoplein zitten mensen van alle instanties, zodat we problemen meteen kunnen aanpakken, als we merken dat mensen schulden hebben."