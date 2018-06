Dordt krijgt vijfde windmolen op Krabbegors

Er komt toch een vijfde windmolen op het Eiland van Dordrecht. Drie jaar werd er over gediscussieerd, maar de Dordtse gemeenteraad besloot dinsdag dat het ding geplaatst mag worden op bedrijventerrein Krabbegors.

De PVV, Gewoon Dordt en de coalitiepartijen Beter voor Dordt en de VVD stemden tegen de komst van de turbine, die energie kan opwekken voor 1460 huishoudens. Een meerderheid van de gemeenteraad was echter vóór.

Verzet

Tegen de komst van de windmolen was veel verzet, onder meer van bewoners van de wijk Kort Ambacht in Zwijndrecht. Zij vrezen geluidsoverlast. De wijk ligt weliswaar 600 meter verder, maar de angst is dat het geluid ver reikt over het water van de Oude Maas.

Sommige ondernemers op het bedrijventerrein Krabbegors vrezen slagschaduw en dreigden zelfs met vertrek uit de stad. Ze kregen steun van het Havenbedrijf Rotterdam, dat deze terreinen verhuurt en denkt dat z'n turbine de vestiging van nieuwe bedrijven belemmert.

Milieudefensie en de Coöperatie Drechtse Wind, waarin Dordtenaren verenigd zijn die een 'aandeel' willen in de windmolen, waren er juist vóór. VVD en Beter voor Dordt slaagden er wel in om overlast van slagschaduw op voorhand te beperken.

Voorstel

De twee partijen dienden een motie in, waarin wordt opgeroepen om de molen bij teveel overlast een paar uur per dag stil te zetten. Die motie werd unaniem aangenomen. Osman Soy (BvD) bleef niettemin teleurgesteld: "maar de meerderheid beslist. Dat is democratie."

Kevin Noels (D66) is juist blij: "je kunt niet aan de ene kant roepen dat je in 2050 een energieneutrale stad wilt zijn, maar aan de andere kant dit soort ontwikkelingen tegen houden. Om het doel voor 2050 te halen is er volgens ons trouwens méér nodig."