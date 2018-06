Zeldzame orchidee gevonden op een geheime locatie in de Alblasserwaard

Op een zwaargeheime plek in de Alblasserwaard is een zeldzame orchidee aangetroffen: de rode bosvogel.

"Hij is voor het laatste gezien in de Biesbosch in 1989", vertelt Richard Slagboom van Stichting Prachtlint. "Wij willen meer kleurrijk groen. Ecologische bermen en stukjes natuur."

Het plantje staat op een door het waterschap ecologisch beheerde berm, dus niet zomaar in een natuurgebied. Dat betekent dat de berm wordt gestimuleerd om meer kruiden te groeien.

"Het waterschap was er ook blij mee, dit is een bewijs dat het aan het lukken is", vertelt Richard. Hij is bij het horen van het nieuws gelijk op de fiets gestapt.

Geheime plek

Of het werkelijk om de zeldzame rode bosvogel ging moest een kenner bevestigen. "Die is vanuit Zuid-Limburg gelijk in de auto gestapt, drie uur later stond hij hier."

Het rode bosvogeltje is een klein plantje met prachtige bloemen. Het heet zo omdat de bloem eruit ziet als een vogeltje dat zijn vleugels uitslaat.

De orchidee is waarschijnlijk op natuurlijke wijze aan komen waaien. De locatie is geheim. "We zijn bang dat de orchidee uitgestoken wordt. Er zijn heel veel mensen die hem graag willen zien. Alleen het staat op zo'n kwetsbare plek langs de openbare weg, dat de kans groot is dat mensen hem mee naar huis nemen voor in de tuin", zegt Richard.