Kermis in Dordt zonder toeters en bellen

Het was dinsdagmiddag een paar uur opvallend rustig op de Dordtse zomerkermis. Géén gekrijs, géén geluid en géén lichteffecten. Dat was speciaal voor mensen met een autistische stoornis.

De stille kermis is een initiatief van het Bureau Opvang en Begeleiding Autisten (BOBA) in samenwerking met de kermis exploitanten. Bezoekers van deze middag kregen een speciaal VIP-pakket.

Het pakket behelst een speciale rondleiding langs de attracties en een kijkje achter de kermisschermen. Bezoekers met een autistische stoornis konden zich daarna terugtrekken in een speciale VIP-ruimte en poffertjes eten.

Volgens BOBA is het probleem autisme veel groter dan we denken. Daarom is het belangrijk dat er speciale activiteiten georganiseerd worden .Activiteiten dus, waar niet teveel verschillende prikkels vrij komen.