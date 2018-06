Schoenverkoper Constant Corbeau van Dijk maakt 100 vol

's Rotterdams oudste schoenverkoper Constant 'Corbeau' van Dijk is op bijna tachtigjarige leeftdij vastberaden om in 2026 het honderdjarig bestaan van zijn exclusieve franse moliere en twotone-broguesschoenenzaak aan de Binnenweg te vieren.

Constant van Dijk is een kleurrijk begrip in de Rotterdamse modewereld sinds id van L.L. Corbeau de karakteristieke zaak aan de West-Kruiskade overnam.

Ondanks de oorlog, plunderingen en overige crises plus noodgedwongen Antwerpse en winkelsluitingen wist Constant Corbeau dankzij z'n compagnon John zo goed en zo kwaad al die tijd het hoofd boven water te houden.

Fris van de lever en met ongebreidelde levenszin gaat ie vol goede moed de komende 'century-faserette' in.

Vluchtige mojo'er en van oudsher wie of wat is er dan aan de hand klant Jack F Kerklaan legt deze kordate ge- en belofte van 'good old' Constant, gern op de gevoelige vlog voor hem vast.