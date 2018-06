Argentijnse worstendraaier gaat op Old Scyedamse jenevertoer

De larmoyante tango-liefhebbers en Argentijnse worstjesdraaiers Ati Bastiaansen en Cock den Breejen uit Schiedam hebben besloten hun Zwart Nazareense roots niet te verloochenen.

Nadat hun foodtruck begin 2017 door een pyromaan in de brand was gestoken en ze met een geslaagde crowdfund-actie een nieuw La Salita-brandweerautootje plus grote grill konden terugkopen, vatte ze ook het plan op een zaak op de Hoogstraat te starten om de winters door te komen.

Een avontuur aan de populaire Haagse Denneweg werd dit jaar onverwijld in de wind geslagen, mede omdat het Schiedamse bloed van Ati en Cock gaat waar het niet gaan kan en ze de kookkunsten en dankbaarheid met de vrijgevige Zwart Nazareense bevolking willen blijven delen.

Sterker nog ze proberen middels hun met allerhand ambachtelijk doordrenkte nieuwe worstproducten de verbindings-overbruggin te slaan tussen de diverse ovegebleven distilleerders in de stad.

Dat doet onze vloggende Scyeammert Jack F Kerklaan uiteraard zoveel geneugtheugtelijke deugd dat ie er maar 'ns strijk en plet z'n tanden in het nuvolgende onderwerpje inzet