De Likt sensatie op Pinkpop: 'Rotterdam goed vertegenwoordigd'

Landgraaf is door Rotterdammers veroverd. Dit weekeinde speelde De Likt op Pinkpop in Limburg. Hun show werd een daverend succes: binnen een paar minuten stond de tent op z'n kop.

Dat voorman Jordy Dijkshoorn zich live op het podium liet tatoeëren door een radiomaker van de publieke omroep werd ook groot nieuws. De band geniet daarom vlak na het weekend nog na van de show.

"Vijf minuten van tevoren stond het nog een beetje leeg", vertelt Jordy. "Maar vijf minuten later stond die hele tent vol. Dit was niet de grootste, wel de leukste. Volgend jaar het hoofdpodium? Dat zou leuk zijn. Al doe je het in een tent echt met zijn allen."

Aan steun was in de tent inderdaad geen gebrek. Jordy dook meerdere malen het publiek in. "Het mooie was dat er ook een hele Rotterdamse aanhang mee was. Die hadden we helemaal niet verwacht. Ze staken zelfs Rotterdamse vlaggen in de lucht. We hebben de stad echt vertegenwoordigd.''

Dijkshoorn is naar eigen zeggen hartstikke blij met het succes op Pinkpop. "Zeker nadat het in 2017 allemaal zo vermoeiend liep, met mijn nek en zo."