Automobilisten beschieten elkaar op Maasboulevard Rotterdam

Twee automobilisten hebben dinsdag op elkaar geschoten op de Maasboulevard in Rotterdam. Getuigen zagen een wilde achtervolging tussen de twee, die eindigde in een aanrijding ter hoogte van de Honingerdijk.

De politie werd tegen het einde van de middag door meerdere mensen gebeld over de schotenwisseling. Na de aanrijding stapten de bestuurders uit en schoten op elkaar.

Agenten wisten direct een verdachte aan te houden. In de omgeving werd even later de tweede verdachte opgepakt. Het gaat om twee 31-jarige Rotterdammers. Op het dak van een bouwkeet in de buurt is een vuurwapen gevonden.

Of er nog meer mensen in de auto's zaten is nog onbekend. De politie onderzoekt wat zich exact heeft afgespeeld. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.