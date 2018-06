Depay koopt penthouse van 2,5 miljoen euro in Rotterdamse woontoren

Topvoetballer Memphis Depay heeft een van de duurste penthouses van Rotterdam gekocht, meldt Quote. Voor bijna 2,5 miljoen euro mag Depay zich eigenaar noemen van een van de penthouses in woontoren Montevideo op de Kop van Zuid.

De spits van Olympique Lyon kocht de gehele veertigste verdieping van ruim 500 vierkante meter. Hij heeft daar onder andere een luxe badkamer in teakhouten design met grote jacuzzi en een thuisbioscoop.

Depay en zijn verloofde Lori Harvey verblijven meestal in Lyon, maar dit is een tweede huis dichtbij z'n familie. De voetballer speelde jarenland bij PSV. In z'n jeugd voetbalde hij ook bij Sparta. Depay is niet de enige bekende voetballer in het Montevideo-gebouw. Feyenoorder Jan-Arie Van der Heijden woont er ook.