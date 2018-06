Paraderen over een groengeverfd Museumpark op De Parade

450 liter groene verf om 2800 vierkante meter beton te verven in het Museumpark. Theaterfestival De Parade staat voor de deur, en de organisatie wil een keer wat anders dan het kleurloze beton als ondergrond.

"Het is ecologische verf, dus geen schade aan het milieu", zegt Joost Maaskant van de Pleinbioscoop geruststellend. Het werd nog even spannend: "Gisteren begonnen we, toen haalden we de eerste tien potten open, dat bleek de verkeerde kleur te zijn. Iets te licht. Ik hoop dat we goed gemengd hebben, dat we genoeg verf hebben."

Zowel de bioscoop als De Parade maken gebruik van terrein. "We hebben nu al tien jaar op beton gestaan, op een zwarte vlakte die alleen maar warm wordt en de mensen vinden dat niet meer leuk", vertelt Ray van Santen van De Parade.

Er is een vergunning voor de verf en het schilderproject is op eigen kosten. De Parade krijgt dit jaar wel voor het eerst steun van Rotterdam Festivals.

De Parade staat van vrijdag 29 juni tot en met zondag 8 juli in Rotterdam.