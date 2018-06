Van Geel over transferzomer Feyenoord: Voorlopig geen Diks en schaduwlijst ligt klaar

Feyenoord maakt zich op voor het nieuwe seizoen. Daarom moet technisch directeur Martin van Geel weer aan de bak. Maar wat betreft transfers is het in Rotterdam-Zuid vrij stil. Een goede zaak, vindt Van Geel.

"We hebben de zaakjes nu ook op orde", zegt Van Geel tegenover RTV Rijnmond. "We hebben alleen spelers laten gaan die niet in de basis stonden. De vorige spelers die we vorig seizoen hebben aangetrokken zijn er nog. Amrabat, St. Juste, Haps, Boëtius en Larsson. Ze gaan allemaal hun tweede seizoen in en dat betekent dat ze meer gaan presteren en veel beter worden.

Ze zijn nu gewend aan de club. Zij gaan een beter seizoen in, daar ben ik heilig van overtuigd. En dat buiten alle spelers die wij hebben bij Feyenoord. Ja, wij zijn nu op dit moment voorbereid, maar het is wel afwachten hoe de WK-gangers terugkomen."

Schaduwlijst klaar, voorlopig geen Diks

Van Geel is niet bang voor vertrekkende spelers. "Het zijn allemaal spelers die langdurig vastliggen bij Feyenoord, dus we kunnen altijd onderhandelen. Maar het is inherent aan Feyenoord, aan Nederlandse clubs en eigenlijk alle clubs, dat er spelers vertrekken. Dat hoort erbij, daar zijn we op voorbereid. Als het gebeurt, dan hebben we onze schaduwlijst klaar."

Voorlopig doet Feyenoord geen poging om Kevin Diks over te nemen van Fiorentina. "Op dit moment denken we dat we die positie behoorlijk invevuld hebben. St. Juste kan daar goed spelen, dat heeft hij afgelopen seizoen laten zien. Ik denk ook echt dat hij daar mogelijkheden heeft. Van Bart Nieuwkoop verwacht ik veel meer dan het afgelopen jaar en we hebben nog Lutsarel Geertruida, we kijken altijd in eerste instantie naar onze eigen jeugd en dat heeft ons geen windeieren gelegd. Maar moeten we toch iets doen, zien we dat gaandeweg de window wel."

Vermeer er nog lang uit

Kenneth Vermeer zal langer dan verwacht moeten herstellen van een blessure. Vragen over zijn vertrek worden pas actueel als Vermeer weer fit is. "Hij is niet voor niks nu al begonnen. Kenneth is nog wel behoorlijk geblesseerd, dat gaat nog weken duren voordat hij weer kan trainen en wedstrijden kan spelen. Die is helaas behoorlijk ernstig geblesseerd geraakt in het bovenbeen."