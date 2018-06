Zo ziet Feyenoords nieuwe trainingscomplex '1908' eruit

Feyenoord heeft dinsdag het nieuwe trainingscomplex 1908 gepresenteerd. Het lang verwachte complex ligt op de plek waar VV Hillesluis huisvestte. In juni 2017 werd nog de eerste paal in de grond geslagen. Nu is '1908' helemaal klaar om in gebruik genomen te worden.

Algemeen directeur Jan de Jong is trots op het nieuwe complex. En dat heeft een aantal redenen. "Het ziet er fantastisch mooi uit. Het tweede is dat het op tijd opgeleverd is, dat is tegenwoordig een zeldzaamheid én het is binnen budget en dat is nog grotere zeldzaamheid. We hebben nu het topsportcomplex waar we lang van droomden gerealiseerd."

Technisch directeur Martin van Geel denkt dat het complex van Feyenoord zich kan meten met de complexen van Ajax en PSV. "Maar ook een heel aantal andere clubs in Nederland hebben fantastische faciliteiten. Daar liep Feyenoord mijlen ver op achter. Dat was niet goed. We hebben nu stappen gemaakt."

Bekijk hierboven een rondleiding door het nieuwe complex én de interviews met Martin van Geel en Jan de Jong.