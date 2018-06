Deel dit artikel:











Roep ‘boe’ tegen spookfietsers op Erasmusbrug

De gemeente Rotterdam is het spookrijden van fietsers meer dan zat. Er is een campagne bedacht om spookfietsen tegen te gaan op de Erasmusbrug. 'Roep boe tegen spookfietsers' is gekalkt op het wegdek van de brug.

Voor de fietsers die wel de juiste rijbaan gekozen hebben wacht een duim omhoog en pijlen in de juiste richting op de grond. Volgens de gemeente Rotterdam is het bedacht door gedragswetenschappers. De komende twee weken meten zij of deze maatregelen het gewenste effect hebben. Veel fietsers reageren laconiek op de teksten op de grond. Een vrouw die spook rijdt zegt in alle haast dat de keuze voor dit fietspad puur te maken heeft met een verkorte route. Een voetganger kijkt verbaast naar de tekst op de grond en zegt dat ‘het weinig effect zal sorteren’. Een vrouw vult aan: ‘’Ik denk niet dat het veel zal uitmaken. Maar het is wel leuk om te doen’’.