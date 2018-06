'De naam Daniël den Hoedkliniek zou behouden moeten blijven'

Willem den Hoed, zoon van Daniël den Hoed, betreurt het dat het kankerinstituut na de verhuizing niet langer de naam van zijn vader draagt. "Daniël den Hoed is een begrip in Rotterdam. Mijn vader heeft zoveel betekend voor zijn patiënten."

"Hij was een van de eersten die kanker bestreed met straling", zegt Willem den Hoed. "Mijn vader begon zijn loopbaan als radiotherapeut in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. Hij bedacht dat je met straling kwaadaardig weefsel zou kunnen kapotmaken. Met Philips ontwikkelde hij allerlei apparatuur. "

Aandacht voor patiënt

In 1939 werd Daniel den Hoed directeur van hert Rotterdams Radiologisch Instituut. In die jaren begon hij, samen met zijn vrouw die ook radioloog was, met de behandeling van patiënten in het Eudokia ziekenhuis.

"Wat voor mijn vader altijd voorop stond is de aandacht voor de patiënt", zegt Willem. "Natuurlijk richtte hij zich ook op de allerbeste behandeling van de ziekte, maar het contact met de patiënt was minstens zo belangrijk. Nog steeds hoor je van oud-patiënten, maar ook van medewerkers van de Daniël den Hoedkliniek dat die aandacht voelde als een warme deken."

Zijn vader overleed in 1950 op 50-jarige leeftijd aan een hartinfarct. "Een jaar na zijn dood is hij door Amerikaanse collega's nog uitgeroepen tot erelid van de vereniging voor radiologen."

Zijn moeder zette het werk van haar man voort. Vanaf 1960 ging het team aan de slag in de kliniek aan de Groene Hilledijk in Rotterdam. "Ze was blij verrast toen ze hoorde dat die kliniek de Daniël den Hoedkliniek ging heten", herinnert Willem zich. Zelf was hij toen 17 jaar oud.

Borstbeeld

"Ik mocht een borstbeeld van mijn vader onthullen bij de opening. Ook bij de sluiting, eind mei dit jaar was ik aanwezig. Wat dat betreft is de cirkel rond. Maar toen ik begreep dat deze kliniek na de verhuizing niet langer de naam van mijn vader draagt, brak er iets bij mij."

"De wereld verandert, dat weet ik. De technologie gaat vooruit en dat is prachtig. Ik begrijp dat kleine ziekenhuizen verdwijnen. Ik begrijp dat het gebouw waarin de Daniël den Hoedkliniek gevestigd was, niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Maar dat het voortaan Erasmus MC Kanker Instituut gaat heten, daar heb ik geen vrede mee."

Willem den Hoed, zelf nog maar net gepensioneerd als havenarts, heeft een stichting opgericht met de naam van zijn vader. "We bekijken nog wat we precies gaan doen, maar een ding is zeker: we gaan de naam van Daniël den Hoed levend houden in Rotterdam."