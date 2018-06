Neptunus herpakt zich en wint van Storks

Curaçao Neptunus heeft dinsdagavond een overwinning behaald op Silicon Storks uit Den Haag. De hekkensluiter van de honkbal hoofdklasse werd met 12-1 verslagen. Omdat Storks geen lichtinstallatie heeft werd het duel in Rotterdam afgewerkt.

Europees Kampioen Neptunus verloor zondag nog met 8-3 van Hoofddorp Pioniers en wilde zich herstellen van die nederlaag.

Dat lukte al vrij snel in de wedstrijd. In de tweede inning kwamen de Rotterdammers namelijk tot maar liefst zes punten. In de derde inning deed Storks nog wat terug, maar in de vierde inning kon Neptunus daar met twee punten weer goed op reageren.

De ploeg van Ronald Jaarsma maakte het in de zevende, en laatste inning, af door vier punten te maken. Neptunus blijft door de overwinning op de eerste plek staan, gevolgd door gedoodverfde concurrent voor de titel: L&D Amsterdam. Zij wonnen dinsdagavond met 5-18 bij Hoofddorp Pioniers en verzamelden met twee wedstrijden minder gespeeld, twee punten minder dan Neptunus.

Donderdag spelen de Rotterdammers tegen HCAW.