Busje vliegt in brand in Schiedam Busje brandt uit in Schiedam (Foto: Politie Schiedam) Busje brandt uit in Schiedam (Foto: Politie Schiedam)

In Schiedam-Zuid is in de nacht van dinsdag op woensdag een busje grotendeels uitgebrand. De werkbus stond in de Den Bommelsestraat in Schiedam.

De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen huis of naar wagens in de buurt. De politie onderzoekt nog hoe het busje vlam kon vatten.