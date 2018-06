Wachttijden naar beneden door andere inzet ambulances

Ambulances in de regio Rotterdam worden sinds kort op een andere manier ingezet. Om mensen die minder spoedeisende hulp nodig hebben niet te lang te laten wachten, krijgen zij een zogeheten medium care ambulance, waarvoor minder hoog opgeleid personeel nodig is.

Het gaat om bijvoorbeeld vervoer van het ene naar het andere ziekenhuis. Volgens Ambulance Zorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) is dit de sleutel om aan de grote vraag voor ambulancezorg te kunnen voldoen.

"Wij hebben een personeelsprobleem. Er is niet genoeg hoog-opgeleid ambulancepersoneel voor spoedgevallen. Daarom doet vanaf nu anders opgeleid ambulancepersoneel de ritten van patiënten die minder zorg behoeven. Op deze manier blijven er dus ambulances beschikbaar die alleen inzetbaar zijn voor spoed", zegt directeur van AZRR Arie Wijten.

Van ritten afgehaald

Eerder werd het vervoer van patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis ook door de spoedambulances gedaan, maar dat leverde nog wel eens problemen op.

"Spoedgevallen zoals bijvoorbeeld ongelukken of hartaanvallen gaan voor. Dat betekende dus dat als je op weg was om een patiënt te transporteren naar een ander ziekenhuis voor een operatie, je van die rit afgehaald werd. Dit leverde een langere wachttijd op voor de patiënt. Met al het ongemak van dien", zegt ambulanceverpleegkundige Wando Mensink.

Goede ervaringen

De regio Rotterdam Rijnmond doet de proef samen met de Amsterdam en Den Haag. De ervaringen zijn volgens Arie Wijten goed. "We zijn voorzichtig begonnen met een aantal van deze ritten per week. We gaan dat langzamerhand uitbreiden. Eind van het jaar verwachten we op volle sterkte te kunnen draaien", aldus Wijten.