Motorcrossers willen meer legale scheurplekken

Motorcrossers in Rotterdam en omliggende gemeenten vinden dat er te weinig legale crossbanen zijn. Via een online petitie roepen ze gemeenten op om meer legale plekken aan te wijzen. Ze denken dat legale banen een einde kunnen maken aan de overlast die motorcrossers nu soms veroorzaken.

De online petitie is al door tientallen mensen ondertekend. En niet alleen door motorcrossers, maar ook omwonenden zetten hun handtekening. "Zij vinden dat wij een plek verdienen en ze doen het ook voor de veiligheid", legt Marco, die zijn achternaam liever geheim houdt, uit.

Volgens de crosser wordt er door een gebrek aan legale crossplekken nu vaak illegaal offroadgereden. Dit leidt tot onveilige situaties en overlast, terwijl er genoeg ruimte is om veilige locaties te creëren. "Dit soort dingen moet je legaal willen doen. Het is daarom goed dat de politie dit controleert."

Industrieterreinen

Marco is bezig met een brief aan gemeenten, waarin verschillende locaties worden genoemd. Hij heeft onder meer plekken in Capelle aan den IJssel, Rhoon en Barendrecht op het oog. Het gaat om plekken met weinig omwonenden, zoals industrieterreinen. "Dan hebben zo min mogelijk mensen er last van."

De online petitie voor legale crosslocaties is tot eind augutsus te ondertekenen.