Automobilisten helpen busreizigers #MeeNaarZuidplein Ook reizigers op station Heinenoord zullen te maken krijgen met de staking in het regiovervoer.

De staking in het regionale vervoer van maandag zorgt voor creatieve oplossingen onder reizigers. In de Hoeksche Waard is via sociale media de actie #MeeNaarZuidplein gestart. Automobilisten bieden hiermee een plek aan in hun auto.

De scholieren en forenzen die woensdagochtend de bus pakken zijn duidelijk nog niet voorbereid op de staking. Op de vraag hoe ze het gaan aanpakken blijft het stil. Sterker nog: "Ik hoor nu voor het eerst over de staking", zegt een van hen. De buschauffeur van dienst noemt #MeeNaarZuidplein een goed initiatief, maar gaat zelf geen passagiers met zijn auto brengen. "Reizigers moeten maar vrij vragen, want wij moeten echt staken." Van de reizigers heeft hij nog geen klachten gekregen over de aankomende staking.

In de bus wordt positief gereageerd op de hashtag #MeeNaarZuidplein. "Ik zou wel bij iemand in de auto stappen, zeker." Voor veel reizigers is deze noodoplossing de enige manier om de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee te verlaten als de buschauffeurs staken. Staking

De leden van FNV Streekvervoer leggen maandag voor onbepaalde tijd hun werk neer. Ze strijden al langere tijd voor vermindering van de werkdruk en meer loon. Eerdere stakingsacties hebben volgens de bonden onvoldoende effect gehad, daarom wordt er nu gekozen voor hardere acties.