Metaalwerkers voeren actie in Alblasserdam

Op het Raadhuisplein in Alblasserdam hebben zich woensdag meer dan zeshonderd stakende metaalarbeiders verzameld. Ze hebben het werk voor 24 uur neergelegd om een betere cao af te dwingen.

De werknemers willen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent, meer zeggenschap en meer werkzekerheid.

Ook willen ze meer invloed hebben op hun rooster. Bazen kunnen hun werknemers nu verplichten over te werken en daar wil het personeel van af.

Duizenden stakers



Er wordt onder meer gestaakt door medewerkers van Damen Shipyards in Gorinchem en Heerema in Zwijndrecht. Ook in andere regio's zijn metaalstakingen.

Volgens vakbond FNV doen een paar duizend werknemers mee aan de staking, die om 08:00 uur begon.

"Wij vinden het belangrijk dat we een eigen inbreng hebben. Het is mijn leven, mijn tijd", zegt Karim, die werkt bij Heerema.

Hun zin krijgen



Vorige week voerden onder anderen medewerkers van Fokker in Papendrecht al actie . Omdat de werkgevers toen geen beter bod deden, zijn de acties nu uitgebreid.

Als het aan FNV-vakbondsbestuurder Jan Meeder ligt, gaan de stakingen in de metaalsector door tot de werknemers hun zin hebben. "Als het vandaag niet lukt, gaan we in september na de vakantie verder en gaan we er harder in."