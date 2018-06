Deel dit artikel:











FIFA tevreden over Makkelie Danny Makkelie

De wereldvoetbalbond FIFA is tot dusver zeer tevreden over de videoscheidsrechters, die hun debuut maken op het WK voetbal in Rusland. Dordtenaar Danny Makkelie was gisteren nog actief als videoscheidsrechter, tijdens de wedstrijd Colombia - Japan (1-2).

"We zijn bijzonder tevreden over het niveau van de arbiters en de succesvolle invoering van het systeem'', liet de FIFA weten. "We erkennen ook dat er steeds discussies en uiteenlopende meningen over specifieke beslissingen zullen blijven." Ondanks verschillende discussies over het systeem zijn er dit WK voorlopig al vier strafschoppen gegeven met behulp van de videoarbiter.