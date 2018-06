Vluchtelingen doen een bakkie met buspassagiers

Bijzondere ontmoetingen woensdag op busstation Heinenoord in de Hoeksche Waard. Vanwege Wereldvluchtelingendag delen vluchtelingen koffie uit aan buspassagiers en knopen ze een gesprekje aan.

Een van de vluchtelingen die met een rugzak vol koffie op het station staan, is Abdullah Bakko. Hij is bijna drie jaar geleden uit Syrië gevlucht en probeert in Mijnsheerenland een nieuw bestaan op te bouwen.

Maar in contact komen met Nederlanders gaat niet altijd even makkelijk merkt hij. "Ik vind de mensen altijd heel druk. Heel snel, snel, snel", zegt Abdullah lachend.

Ook de taal staat hem weleens in de weg. Koffie uitdelen aan toevallige voorbijgangers helpt volgens hem om contact te krijgen.

Integreren



En dat is precies de bedoeling van VluchtelingenWerk Nederland, die de koffieactie samen met vervoerder Connexxion op poten heeft gezet. Doel is om vluchtelingen sneller te laten integreren.

"We merken dat vluchtelingen erg veel behoefte hebben aan contact met Nederlanders", zegt Christel Broeders van VluchtelingenWerk. "Ze kunnen op die manier ook oefenen met de Nederlandse taal en daardoor leren ze het het beste."

Natuur



Een van de passagiers met wie Abdullah in gesprek raakt, is Isa uit Westmaas. Hoewel ze geen koffie lust, wil ze wel meer weten over zijn leven in Nederland. Ze heeft nog nooit een vluchteling persoonlijk ontmoet.

"Ik vind het goed dat hij dit doet", zegt ze nadat Abdullah haar heeft verteld dat hij de natuur in Nederland heel mooi vindt en dat hij blij is dat hij hier veilig is.

"Ik woon in de Hoeksche Waard, dus ik heb niet veel te maken met vluchtelingen. Maar als je wordt aangesproken, sta je wel weer even stil bij dat deze mensen niet voor niets hier zijn."

Stations



Busstation Heinenoord is een van de stations van Connexxion waar vluchtelingen staan. Abdullah en andere vluchtelingen delen nog tot 13:00 uur koffie uit in de Hoeksche Waard, Hilversum, Haarlem, Alkmaar, Arnhem, Nijmegen en Eindhoven.