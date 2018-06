250 kilometer rennen door bloedheet zand in de brandende zon

Het zijn zeven helse dagen: de Marathon des Sables. Bij een temperatuur van meer dan 45 graden 250 kilometer rennen door de Sahara. De Rotterdamse broers Roy en Glenn Meuldijk gaan het volgend jaar doen, samen met hun vriend Dave Honcoop.

Dat ze meedoen met deze uitputtingsslag komt niet uit de lucht vallen. "We hadden al een tijdje dat we dachten: hoe tof zou het zijn om zo'n fysieke uitdaging aan te gaan? Toen we in contact kwamen met Make-A-Wish was de Marathon des Sables 2018 bezig en viel alles op zijn plek."

Marathonervaring



De Marathon des Sables wordt bestempeld als de zwaarst looprace ter wereld. De Rotterdamse broers hebben al ervaring met de 'normale' marathon van 42,195 kilometer, maar voor Honcoop is dat anders. "Ik heb nog nooit een marathon gelopen, maar ga een poging wagen."

Hoewel het dus geen makkelijke opgave wordt, heeft het drietal wel een extra stimulans om de ultramarathon uit te lopen. Ze hebben hun tocht omgedoopt tot Expedition Wishful Running, waarmee ze geld ophalen voor Make-A-Wish. Deze organisatie vervult wensen van doodzieke kinderen en neemt daarmee even de zorgen van het ziektebed weg.

Training



De race is pas in april 2019, maar de mannen zijn nu al volop in training. En dat slokt alle tijd van de lopers op.

Zo moeten ze zoveel mogelijk oefenen in de warmte, trainen in het zand en met een rugzak van 10 kilo lopen. "Je bent die week zelfvoorzienend, dus je moet alle spullen zelf meedragen. Dat moet je trainen."

De Marathon des Sables 2019 begint op 5 april in Zuid-Marokko.