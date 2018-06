Alsnog uitkering voor Schiedamse topambtenaar

De voormalige Schiedamse topambtenaar Hans Boet heeft alsnog recht op een werkloosheidsuitkering over bijna twee jaar. Dat heeft de rechtbank besloten.

Boet was ambtenaar bij Schiedam in de tijd van burgemeester Wilma Verver. Op zijn functioneren was, evenals op Verver, kritiek. De aanmerkingen werden onder meer verwoord in een BING-rapport dat verscheen na onderzoek.

Vanwege de kritiek, de slechte sfeer op het stadhuis en de voortdurende aandacht in de media besloot Boet in 2012 zelf ontslag te nemen. Hij kreeg een vertrekpremie van 250 duizend euro bruto mee.

Het UWV vond dat Boet vanwege zijn vrijwillig vertrek geen recht had op een uitkering. De rechtbank is het daarmee niet eens. De rechter vindt het ontslag aanvaardbaar, omdat de ambtenaar zich daardoor kon richten op een nieuwe toekomst.

De ambtenaar heeft zich overigens nooit neergelegd bij alle aan- en opmerkingen in het BING-rapport. Volgende week dient hierover een nieuwe rechtszaak.