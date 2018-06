Museum wordt logeeradres voor kamerplanten

Tussen 23 juni en 30 september kunnen uw kamerplanten logeren in het Stedelijk Schiedam.

Het Stedelijk Museum Schiedam biedt zich aan als plantenverzorger. Wie op vakantie gaat, kan z'n cactus, begonia of vingerplant naar de Schiedamse Hoogstraat brengen. "De planten krijgen een mooi plekje, elke dag water en vriendelijke woorden."

De groene vingers van het museum hebben te maken met de tentoonstelling De Tuinen van Elspeth Diederix, die op 23 juni open gaat en tot 30 september duurt. In de expositie staan bloemen centraal.

Niet elke plant is trouwens welkom in het museum. Het groen moet gezond zijn, mag geen luizen of ander ongedierte herbergen en - inclulsief pot- niet hoger zijn dan zestig centimeter.