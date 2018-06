KNVB wil Champions League finale in Rotterdam

De KNVB wil de Champions League finale naar Rotterdam halen. Er wordt een lobby gestart om de finale in een nieuw Feyenoord-stadion te spelen. Dat meldt Voetbal International. Bondsvoorzitter Michael van Praag zou een mondiaal bekende finale in Rotterdam in ieder geval ''geweldig vinden".

Van Praag benadrukt verder dat sympathie de doorslag geeft. "De Europa League finale van 2013 in Amsterdam was gewoon een vriendelijkheid van Platini. In deze wereld is het een continue race om de gunfactor."

De laatste keer dat er een Champions League finale (destijds Europa Cup I) in het stadion van Feyenoord werd gespeeld, was in 1982. Aston Villa won toen in de Kuip met 1-0 van Bayern München.