Meer plek voor Feyenoord-supporters tijdens Johan Cruijff Schaal

Feyenoord kan ruim 5.500 supporters meenemen naar de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Dat meldt de KNVB woensdag. De strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord wordt op zaterdag 4 augustus (18:00 uur) in het Philips Stadion gespeeld.

Afgelopen editie opende Feyenoord het seizoen in de Kuip tegen Vitesse. Het was de eerste keer dat de wedstrijd om de supercup in het stadion van de kampioen werd gespeeld, in plaats van steevast in de Arena. Er was destijds in de Kuip plek voor 1.200 Vitesse-supporters. Dit was in de ogen van de Arnhemse fans veel te weinig, wat uiteindelijk leidde tot een boycot. Het bezoekersvak bleef leeg.

Na een evaluatie met onder meer de Supportersvereniging Vitesse en Supporterscollectief Nederland zijn de KNVB, Feyenoord, PSV en de lokale autoriteiten van Eindhoven tot de 5.000 plekken voor Feyenoord-supporters gekomen.