Konijn in Nood schrapt demonstratie in Leerbroek

Met kerst was er wel een demonstratie van Konijn in Nood in Leerbroek

Actiegroep Konijn in Nood ziet af van een demonstratie tegen de fok van vleeskonijnen bij het bedrijf Kool in Leerbroek. Reden is een aangekondigde tegendemonstratie van zo'n honderd personen op het terrein aan de Leerbroekseweg.

Volgens Konijn in Nood zou de mobiele eenheid zaterdag paraat staan om in te grijpen. De gemeente Zederik wil dat niet bevestigen.

Konijn in Nood noemt de fokkerij in Leerbroek een "konijnenhel". De fokker vindt dat "onzin". In december is een demonstratie tegen de fokkerij nog probleemloos verlopen.

Vegan streaker Peter Janssen is een van de actievoerders van Konijn in Nood. Met zo min mogelijk kleren aan vraagt hij op drukke plaatsen regelmatig aandacht voor dierenwelzijn. Een van zijn bekendste optredens was tien jaar geleden in een tv-programma van Paul de Leeuw.