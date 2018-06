Rotterdam wil deel Rijnhaven dempen voor woningbouw

Een deel van de Rijnhaven in Rotterdam-Zuid moet worden gedempt om plaats te maken voor duizend huizen. Ook moet er plek komen voor recreatie, zo valt te lezen in een plan dat wethouder Robert Simons (Bouwen) woensdag lanceert.

Naast de woningen moet er een park komen van 6 hectare groot. Ook zijn er ideeën voor een zwembad en een jachthaven. Wethouder Simons: "We moeten in Rotterdam bouwen, verduurzamen en vergroenen. Dat kan hier allemaal."

Wethouder Simons legt vanaf een bootje op de Rijnhaven zijn plan uit.



Oud havengebied

De Rijnhaven is eind 19e eeuw aangelegd en was lange tijd een belangrijke en drukke haven in Rotterdam. Nu ligt er een waterbos en komt er nog een enkel vrachtschip.

Door de haven te dempen en om te toveren tot woon- en recreatiegebied wil de gemeente de Rijnhaven weer bij de stad betrekken. Ook kan er op deze manier tegemoet gekomen worden aan de wens om meer groen te creëren op deze plek.

Bewoners van Katendrecht reageren op het plan.



Niet definitief

De plannen zijn nog niet definitief, maar slechts ideeën. Inwoners en projectontwikkelaars kunnen vanaf september met hun reacties komen. Pas daarna kunnen de plannen uitgewerkt worden.

Op zijn vroegst kan dan over drie jaar met de bouw begonnen worden.