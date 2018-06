Deel dit artikel:











Maak Kanker Kansloos - Yvonne Peschier over kunstzinnige therapie Yvonne Peschier

Praten over de ziekte is soms wat moeilijk, daarom geeft Yvonne Peschier kunstzinnige therapie. Al tekenend komt ze, samen met de patiënten, tot een dieper gesprek. Maak Kanker Kansloos. Een uitzending die compleet in het teken staat van de campagne voor het Daniel den Hoed Fonds.