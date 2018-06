Adopteer een Giessenburgse koe voor de prijs van een concertkaartje

Knuffelen met de koe in de stal.

De redactie van RTV Rijnmond heeft ook een eigen kalfje in Giessenburg

De melkveehouderij van de familie De Groot in Giessenburg gooit de deuren open voor het publiek. Iedereen kan voor 50 euro een kalf of koe adopteren. De familie doet mee aan het landelijke project Adopteer een koe.

De familie wil mensen een inkijkje geven in hun bedrijf en kennis laten maken met de agrarische sector. Ze willen in gesprek gaan met burgers. Ook mensen met een kritische houding zijn welkom.

"Laat de burgers maar ervaren hoe wij het ervaren. Het genieten van de natuur met de koe erbij. Dat is heerlijk", vertelt melkveehouder Louis de Groot.

De familie wil tegelijkertijd het negatieve imago van de melkveehouderij rechtzetten. "Milieuvervuiling, te veel koeien, te veel mest, niet diervriendelijk genoeg. Ik geloof niet dat mijn koeien denken dat ik niet diervriendelijk genoeg ben", zegt boerin Pauline de Groot.

Als je een koe adopteert mag je twee keer per jaar naar een speciale ledendag van de boerderij. De melkveehouders houden je ook op de hoogte van de ontwikkeling van je eigen adoptiekoe of -kalfje. Als je langs wilt komen voor wat melk, is dat ook mogelijk.

Wakkie Bella de Mookoe

De redactie van RTV Rijnmond heeft ook een kalfje geadopteerd. Ze is omgedoopt tot 'Wakkie Bella de Mookoe'.

Het is de eerste koe in Giessenburg met zo'n tropische naam. De avonturen van dit kalfje met een tropische naam zijn de komende tijd online te volgen bij Rijnmond.