Schietpartij Maasboulevard: een van de schutters ontkomt Foto: MediaTV

De politie is nog op zoek naar een van de automobilisten die dinsdag betrokken was bij een schietpartij op de Maasboulevard in Rotterdam. Twee 31-jarige mannen zitten vast. De Rotterdammers zaten samen in een auto. Een onbekend aantal inzittenden van de andere wagen wist te ontkomen.

Aan de schotenwisseling op dinsdagmiddag ging een wilde achtervolging vooraf, die eindigde met een aanrijding bij het Excelsior-stadion. Daarna stapten beide bestuurders uit en namen ze elkaar onder vuur. Op het dak van een bouwkeet in de buurt werd later een van de vuurwapens gevonden.