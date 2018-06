Deel dit artikel:











Maak Kanker Kansloos - Amber en Lisa Lisa Hoogland

In deze laatste aflevering van het speciale actie magazine Maak Kanker Kansloos een portret van Amber en Lisa. Amber is 21 jaar, en ze kreeg vorig jaar leukemie. Toen haar haar uit begon te vallen, kwam ze in contact met Lisa Hoogland. Zij maakt haarwerkstukken en maakte een pruik op maat voor Amber.

Maak Kanker Kansloos . Een uitzending die compleet in het teken staat van de campagne voor het Daniel den Hoed Fonds.