Lamprou blijft toch bij Ajax

Oud-Feyenoord en Excelsior doelman Kostas Lamprou heeft zijn contract bij Ajax met een jaar verlengd. De nog altijd in Rotterdam wonende Griekse doelman leek op weg naar de uitgang, maar hij meldde zich woensdag toch weer op de eerste training van de Amsterdammers.

De 26-jarige Lamprou speelde zes jaar in Rotterdam, en kwam daarin tot veertien duels. In de tussentijd werd hij uitgeleend aan Excelsior en Willem II. Nadat de Tilburgers Lamprou definitief overnamen van Feyenoord, vertrok hij voor afgelopen seizoen naar Ajax.

Bij Ajax maakte Lamprou tot nu toe vooral minuten bij de beloften in de Jupiler League. Hij speelde één wedstrijd in de Eredivisie voor de Amsterdammers. Ook kwam hij een keer in actie in het KNVB-bekertoernooi.